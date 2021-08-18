شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يقنع هجر بثلاثة ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سددت إدارة نادي الاتحاد مبلغ ثلاثة ملايين ريال لنظيرتها في نادي هجر لتقلص بذلك حجم المبالغ المطالبة بها والوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين تساعد الاتحاد في استخراج شهادة الكفاءة المالية.

كما وافقت إدارة نادي هجر على تسلم مبلغ 4 ملايين و250 ألف ريال في 18 نوفمبر المقبل كحد أقصى، لإغلاق كافة المستحقات المتعلقة بانتقال اللاعبين أحمد الناظري وفيصل الخراع وإعارة رياض الإبراهيم للاتحاد.

وكان الثلاثي قد انتقل للاتحاد قبل 7 سنوات وتحديدا في موسم 2014 إبان رئاسة إبراهيم البلوي بمبلغ 14 مليون ريال ولم يتم سداد إجمالي مبالغ الانتقال منذ ذلك الحين، واستمرت إدارة نادي هجر في المطالبات موسما بعد موسم.

من جهة أخرى بدأ الفريق استعداداته الفعلية لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مواجهة الرجاء المغربي بعدما شاهد كاريلي ومساعديه عددا من اللقاءات المسجلة للفريق المنافس.

بدورها حفزت إدارة النادي اللاعبين معنويا ونفسيا ووعدت بمكافآت مالية حال تحقيق الكأس، ليكون تحقيقه انطلاقة قوية للفريق في هذا الموسم، كما وعد عضو شرف نادي الاتحاد تركي آل الشيخ بدعمه لإدارة النادي بمبلغ مليون ريال حال حقق الفريق الكأس.