القادسية يختتم معسكر صربيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فريق القادسية معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا لمدة 17 يوما، وذلك في ختام تحضيراته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الذي سينطلق في السادس من سبتمبر المقبل، حيث سيخوض الفريق مواجهته الأولى أمام جاره النهضة في السابع من الشهر نفسه. وخاض القادسية خلال معسكره الخارجي 4 مباريات ودية أمام فرق بودوكنوست فالييفو، ولوزنيكا، وقطر القطري، وبارتيزان بلجراد.



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