شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد المران الأخير لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء غد الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث سيحل الفريق الأبيض ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، فى المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السويس الجديد بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.