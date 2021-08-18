شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 5 لاعبين عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان وعودة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، عندما يحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من الدوري، والتى شهدت عودة قائد الفريق عبد الله السعيد.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس

ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.