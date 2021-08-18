شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة ميركاتو الأهلي تتغير بعد الابتعاد عن التتويج بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إعادة النظر بشأن الانتقالات الصيفية القادمة والصفقات الجديدة التي ينوي الجهاز الفني إبرامها لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما بعد تضاؤل فرصه في الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه، والمتواكب مع انخفاض مستوى أكثر من لاعب وعدم وجود بدائل بنفس المستوى لبعض اللاعبين.

ابتعاد الدوري عن الأهلي وتراجع مستوى بعض اللاعبين دفع إدارة الأهلي للتفكير في عدم الاكتفاء بالصفقات التي أبرمها في الوقت الحالي ويتحفظ على الإعلان عنها بسبب الانشغال بمنافسات الدوري، وهم الثلاثي كريم فؤاد لاعب النجوم ولويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني وبيرسي تاو جناح برايتون الانجليزي مع عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويفكر مسئولو الأهلي في عدم الاكتفاء بثلاثة صفقات جديدة والبحث عن لاعبين جدد، لاسيما في مركز المهاجم، وضرورة البحث عن بديل لمحمد شريف مهاجم الدوري، والذى أثر سلبا على أداء الفريق الأحمر بعد غيابه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وعدم نجاح الثلاثي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن في تعويض غيابه عن تشكيل الأهلي.

كما يفكر الأهلي في إعادة النظر بشأن مصير اللاعبين الحاليين من تسويق البعض منهم لإفساح المجال نحو إبرام صفقات جديدة وقيدها فى قائمة الفريق الأحمر بالموسم المقبل، لاسيما مع تلقي أكثر من لاعب عروضا للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل.

ومن ضمن المراكز التي قد تعيد لجنة التخطيط بالأهلي النظر بشأن تدعيمها مركز الدفاع وحراسة المرمى، وقد تبدأ في التفكير في ضم حارس مرمى جديد لتحفيز محمد الشناوي، لاسيما بعد ارتكب أخطاء مؤثرة تسببت في فقدان الفريق الأحمر نقاط سهلة كانت من ضمن أسباب ضياع الدوري كما حدث في مباراة سموحة والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وغزل المحلة.

والمؤكد أن فشل الأهلي في التتويج بلقب الدوري سيعيد خريطة تعاقدات الأهلي في الميركاتو الصيفي، وكذلك تقييم أداء اللاعبين الحاليين، بحيث يتم تدعيم المراكز التي تعاني من نقص خلال الفترة القادمة، من أجل دخول الموسم المقبل بقائمة مكتملة في كل المراكز.