شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد تدريب مستبعدى الزمالك من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، أن يخوض لاعبو الفريق االمستبعدون من لقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز، تدريباتهم في تمام الرابعة عصر غد الخميس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتضم قائمة اللاعبين المستبعدين من لقاء سيراميكا كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، محمد أشرف "روقا"، حميد أحداد، أسامة فيصل، محمد حسام بيسو، سيف جعفر، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، حسام أشرف، حسين فيصل، السيد عطية، أحمد نادر السيد، يوسف أسامة نبيه، حمدي علاء، أحمد زكي، سيد محمد عبد الله، ومحمد حمدي.

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي .

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.