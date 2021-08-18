الامارات | كايو زيناردي: نتطلع إلى الفوز على العين وتكرار نتيجة الموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو زيناردي: نتطلع إلى الفوز على العين وتكرار نتيجة الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي بان جميع لاعبي الفريق يشعرون بالجاهزية وعلى مستوى عالي من التركيز تمهيدا لتدشين منافسات الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين.

وقال في مؤتمر صحافي قبل اول مبارياته في الدوري والتي ستكون امام العين مساء الجمعة، إن الفريق ينتظر العودة للمباريات الرسمية على أحر من الجمر.

وأضاف: "لدينا رغبة أن نقدم مستوى رائع في الموسم الحالي، والمباراة مع العين ستكون مختلفة عن الموسم الماضي لكونها ستكون بحضور الجمهور ونتمنى ان نحقق الفوز كما فعلناها في مباراة الكأس في الموسم الماضي".

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