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الامارات | كايو زيناردي: نتطلع إلى الفوز على العين وتكرار نتيجة الموسم الماضي

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محمد فاضل – الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي بان جميع لاعبي الفريق يشعرون بالجاهزية وعلى مستوى عالي من التركيز تمهيدا لتدشين منافسات الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين.

وقال في مؤتمر صحافي قبل اول مبارياته في الدوري والتي ستكون امام العين مساء الجمعة، إن الفريق ينتظر العودة للمباريات الرسمية على أحر من الجمر.

وأضاف: "لدينا رغبة أن نقدم مستوى رائع في الموسم الحالي، والمباراة مع العين ستكون مختلفة عن الموسم الماضي لكونها ستكون بحضور الجمهور ونتمنى ان نحقق الفوز كما فعلناها في مباراة الكأس في الموسم الماضي".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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