الامارات | ماذا قال مدرب العين الجديد قبل بداية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب العين الجديد قبل بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين الأوكراني، سيرجي ريبروف، إن "استعدادات فريقه للموسم الجديد سارت، كما خططنا لها، وقدم جميع اللاعبون جهوداً كبيرة خلال فترة التحضير، والمؤكد أننا واجهنا بعض التحديات، ولكن الفريق جاهز لانطلاقة الموسم وننتظر صافرة البداية لمباراتنا القادمة بفارغ الصبر.

ورداً على سؤال حول استعدادات فريقه لأول مباراة في الموسم أمام خورفكان، قال: "التحضيرات للمباراة الأولى اعتيادية، مع التأكيد على أهمية المباراة، خصوصاً وأنها تعتبر الأولى لنا في هذا الموسم. وشخصياً متأكد أن اللاعبين متحمسون لهذه المباراة وعلى استعداد تام لمواجهة فريق خورفكان".

وأكمل: "في اعتقادي خورفكان فريق جيد وعلينا اللعب أمامه بجدية. ورغم أنني متأكد من جاهزية واستعداد اللاعبين للمباراة القادمة، إلا أنَّ عليهم إظهار الاحترام للمنافس، والتركيز على لعب كرة قدم حقيقية".

وحول الغيابات المتوقعة أمام خورفكان بعد غدٍ، قال: "لدينا بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات ولكن لا يزال أمامنا 48 ساعة لنتخذ قراراتنا بناء على وضعية اللاعبين وجاهزيتهم للعب".

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