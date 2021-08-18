الامارات | قويض: الظفرة في وضع مقبول قبل انطلاق الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: الظفرة في وضع مقبول قبل انطلاق الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض رضاه عن مدى جاهزية فريقه لمباراته الإفتتاحية بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والتي يحل فيها الفريق ضيفاً على الجزيرة المقررة مساء يوم بعد غدٍ الجمعة.

وقال مدرب الظفرة في مؤتمر صحافي إنه يعتبر فريقه في وضع مقبول قياساً على وضع الفريق العام والغيابات الكثيرة في صفوفه مشيراً إلى أن الفريق أدى أربعة مباريات ودية كانت مؤشر جيد وليس مقياس حقيقي لحالة الفريق البدنية والتكتيكية.

وأضاف المدرب السوري أن الفريق دخل الموسم بخطتان الأولى أن يواصل بالمجموعة الحالية وهي الخطة الحالية التي سيفتتح بها الموسم والخطة الثانية بإكمال ملف الأجانب والذي تم إرجاؤه إلى ما بعد الجولة الأولى والثانية بحسب موازنة الفريق واللاعب المناسب للموازنة.

وطالب قويض لاعبي فريقه بالحذر عندما يواجهون الجزيرة البطل، مشيراً إلى أن الجزيرة كتاب مفتوح بنجومه ومكامن خطورته ونقاط ضعفه.

وأكد قويض أن فريقه سيعمل للخروج بنتيجة إيجابية بالرغم من الغيابات الحالية المتمثلة في خالد السناني وسلطان الغافري لعدم الجاهزية وبيدرو بافلوف للإصابة وبالرغم من الأداء بأجنبي واحد غير مكتمل الجاهزية وبالرغم ايضاً من رحيل عدد من العناصر الأساسية بالفربق مثل مسعود سليمان وابراهيم سعيد وزايد الحمادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news