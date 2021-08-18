اخبار الرياضه

الامارات | بسبب زوجته الفنانة المشهورة.. حارس مصري يتعهد بملاحقة من تناولوه بسوء

0 نشر
سيد مصطفى-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زوجته الفنانة المشهورة.. حارس مصري يتعهد بملاحقة من تناولوه بسوء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعد حارس مرمى وادي دجلة المصري، محمد عبد المنصف، كل ما تناول سيرة زوجته الفنانة المشهورة "لقاء الخميسي" بالملاحقة القضائية.

وتعرض "عبد المنصف" الذي سبق أن دافع عن عرين مرمى الزمالك لـ10 سنوات إلى حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة فريقه مع الزمالك أمس الثلاثاء، اذ اتهمه مشجعون للنادي الأهلي بأنه "سيفوت" المباراة لمنح الزمالك لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية: "مع الأسف نحن نعيش في فترة انفلات أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من خاض في أعراض زوجتي واسرتي وآخرون انتقصوا من تاريخي قبل لقاء الزمالك، ولابد من التصدي لتلك الحملات لان سمعة ستتأثر بادعاءات أن هناك تفويت في المباراة".

وأضاف الحارس خلال تصريحاته: "من جانبي لن اسكت أمام كل ما طال زوجتي وطالني في تلك الحملة، وخلال الساعات القليلة المقبلة سوف أتحرك لملاحقة كل شخص هاجمني بتلك الطريقة التي لا يقبلها أي أحد".

وأشار: "مهما كان انتماء أي لاعب سواء للأهلي أو الزمالك فأنه لا يمكن أن يُضحي بأكل عيشه وتاريخه وشرفه أيضا ليجامل أي منهما ليفوز بالدوري، نحن نلعب بشرف ونزاهة داخل المستطيل الأخضر ومن يفوز في النهاية سنبارك له حصوله على اللقب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا