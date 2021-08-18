الامارات | ما هي فرص فوز الأهلي المصري بلقب الدوري بعد ابتعاد الزمالك في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فرص فوز الأهلي المصري بلقب الدوري بعد ابتعاد الزمالك في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أغسطس 2021

اقترب فريق الزمالك بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري المصري بعدما ابتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب والذي خسر 4 نقاط في أخر مباراتين بالتعادل مع الإسماعيلي وطلائع الجيش وذلك قبل 3 جولات من ختام البطولة، حيث خدم الزمالك نفسه بالفوز على وادي دجلة لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.

يحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراتين من الثلاث مباريات ليحقق لقب الدوري الغائب منذ 6 سنوات، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الـ32 للدوري يوم الجمعة المقبل، ثم يلعب ضد الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ33، على أن يواجه البنك الأهلي في الجولة الأخيرة في الـ27 من أغسطس الجاري.

أما الأهلي فيخوض 3 مباريات صعبة البداية يوم السبت الماضي من المصري البورسعيدي ثم يحل ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء المقبل بالجولة قبل الأخيرة، ثم يستضيف أسوان في الـ27 من الشهر الحالي.

فرص الزمالك

يحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسميا باللقب بغض النظر عن نتائج الأهلي.

يمكن أن يتوج الزمالك رسميا بالدوري المصري في مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة الجمعة المقبل، وذلك شريطة فوزه بالمباراة وخسارة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في اليوم ذاته، حيث سيبتعد الزمالك بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي سيتجمد رصيده عند 69 نقطة ليتوج الأبيض رسميا.

الفرصة الثانية

ممكن أن يتوج الزمالك في مباراته الثانية أمام الإنتاج الحربي يوم 24 أغسطس، وذلك حال فوزه بالمباراة وقبلها مباراة سيراميكا كليوباترا، ليحافظ على فارق الـ4 نقاط على الأقل مع الأهلي قبل جولة من النهاية، كما يمتلك الزمالك فرصة أخرى للتتويج باللقب في تلك المباراة (الإنتاج الحربي) إذا تعادل، حال تعثر الأهلي بالخسارة أو التعادل في إحدى مباراتيه المقبلتين.

الفرصة الثالثة

الفرصة الثالثة لتتويج الزمالك رسميا فهو مباراته أمام البنك الأهلي، في آخر جولات الدوري المصري، وذلك حال تعثره بالتعادل أو الخسارة في إحدى مباراتيه في الجولتين المقبلتين وفوزه بالأخرى، بشرط فوزه في المباراة الأخيرة

في المقابل يحتاج الأهلي للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

فرصة الأهلي

يحتاج الأهلي إلى الفوز في المباريات الثلاثة من أجل التتويج بلقب الدوري شرط أن يتعثر الزمالك في مباراتين سواء بالخسارة في مباراتين أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى حيث سيكون قد خسر 5 نقاط في المباراتين، ليضمن الأهلي التتويج بأفضلية المواجهات المباشر.

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