كين يتخلف عن مرافقة توتنهام

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وذكرت صحيفة «ذا اتلانتيك» أن كين الذي ضمه المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو لقائمة مباراتي الذهاب والإياب، لم يسافر مع توتنهام بسبب نقص اللياقة البدنية.
وأجج تخلف قائد المنتخب الإنجليزي عن السفر مع فريقه التكهنات التي تشير إلى احتمال رحيله عن توتنهام حيث يسعى مانشستر سيتي إلى ضمه.
كان كين الذي يرتبط مع توتنهام بعقد حتى 2024 عاد إلى توتنهام متأخرا من العطلة التي أخذها اللاعبون الدوليون بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية كما اضطر إلى البقاء لخمسة أيام في عزل كورونا.
ويعتبر كين من اللاعبين الذين يرغب المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا في ضمه، وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي المملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار قدم في يونيو الماضي عرضا تزيد قيمته عن 100 مليون جنيه استرليني لضم كين لكن توتنهام رفض العرض وذكرت هذه الوسائل أن رئيس توتنهام دانيل ليفي طلب 160 مليون جنيه استرليني.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان توتنهام مستعدا للتخلي عن لاعبه الأكثر قيمة لصالح منافسه في الدوري الإنجليزي أم لا.
وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي بنهاية أغسطس الحالي.
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