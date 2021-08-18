مستقبل هالاند يقلق دورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، ماركو روز إنه لا يستبعد استمرار النجم النرويجي إرلينج هالاند ضمن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال هالاند (21 عاما) يرتبط بعقد مع دورتموند يستمر حتى 30 يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح للاعب بالرحيل في 2022، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.

ويتواصل ربط اسم هالاند بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، في ظل استمرار تألقه التهديفي.

وقال روز في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» نشرتها أمس»لا يزال يرتبط بعقد طويل المدى معنا. ووجود حديث متواصل حول إمكانية رحيله في يوليو المقبل، لا يعني بالضرورة أن هذا ما سيحدث».

وأضاف «هالاند يجب أيضا أن يتخذ قراره في النهاية فيما يتعلق بمستقبله. وعلى أي حال، نحن سعداء بأنه يلعب لنا الآن، ومن يعرف، ربما يستمر لأكثر من موسم إذا نجحنا في كتابة تاريخ استثنائي هنا».

وقال مدير الكرة بنادي دورتموند، الذي ضم هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير 2020، مايكل زورك إن النادي لن يستغنى عن اللاعب قبل نهاية الموسم.

وأضاف «هالاند سيستمر معنا خلال هذا الموسم بالتأكيد. أما ما سيحدث بعد ذلك، فلا نعرفه حتى الآن».