ليفاندوفسكي يذيق ناجلسمان طعم اللقب الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نال المدير الفني الجديد لبايرن ميونح، جوليان ناجلسمان شهادة النجاح الأولى له مع الفريق من خلال الفوز على بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني.

ولكن مباراة السوبر أكدت أنه لولا وجود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليعانى الفريق مشكلة كبيرة.

وتغلب بايرن على دورتموند 3 / 1 أمس الأول في مباراة كأس السوبر الألماني ليحرز ناجلسمان أول ألقابه مع الفريق البافاري.

ويدرك ناجلسمان تماما إلى من يوجه الشكر في هذا الفوز؛ حيث سجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 41 و74 وصنع هدفا لزميله توماس مولر في الدقيقة 49 ليكون نجم المباراة الأول بلا منازع.

وبهذا، يكون ليفاندوفسكي هز الشباك في 14 مباراة رسمية متتالية، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم الألمانية سوى الأسطورة جيرد مولر الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وكان مولر هز الشباك في 16 مباراة رسمية متتالية بموسم 1969 / 1970.

وقال ناجلسمان «بث روبرت روحا رائعة في المباراة. كان مثل بوليصة التأمين على الحياة، وكان جيدا للغاية».

وشهدت المباراة تفوق ليفاندوفسكي على نجم هجوم بوروسيا، النرويجي إيرلنج هالاند الذي يسعى بايرن لأن يخلف ليفاندوفسكي في هجوم الفريق يوما ما.

ولكن بايرن يدرك أن ضم هالاند قد يكون في غاية الصعوبة في ظل العروض المالية الضخمة التي تطارد اللاعب من أندية أوروبية عدة.

وحتى الآن، يبدو بايرن سعيدا وممتنا لوجود ليفاندوفسكي ضمن صفوفه علما بأنه ضم اللاعب البولندي من صفوف دورتموند أيضا في عام 2014.

وبعدما فشل في الفوز بأي لقب مع الفريقين السابقين اللذين دربهما، وهما هوفنهايم ولايبزج، بدأ ناجلسمان (34 عاما) مسيرته هذا الموسم مع بايرن وبدأ لتوه حصد الألقاب مع الفريق بإحراز كأس السوبر.

وتولى ناجلسمان تدريب بايرن هذا الصيف خلفا للمدرب هانزي فليك الذي انتقل لتدريب المنتخب الألماني.

ولكن ناجلسمان يدرك رغم صغر سنه أن كأس السوبر أقل أهمية من باقي البطولات التي يخوضها بايرن في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يمنح هذا اللقب ثقة كبيرة لبايرن قبل خوض أول مباراة على ملعبه في الموسم الحالي عندما يلتقي كولون يوم الأحد.