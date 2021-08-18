ريم ينتقد الأولمبية الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد الألماني ماركوس ريم المتوج 3 مرات في الألعاب البارالمبية، اللجنة الأولمبية الدولية بعد منعه مجددا من المشاركة بالألعاب الأولمبية. وفشلت مساعي نجم الوثب الطويل في أن يصبح ثاني رياضي ذو طرف صناعي يشارك بالألعاب الأولمبية، بعد الجنوب أفريقي أوسكار بيستوريوس الذي شارك لأولمبياد لندن 2012. وتم رفض مشاركة ريم بأولمبياد ريو 2016 في ظل جدل حول احتمالات أن يشكل الطرف الصناعي أفضلية بالنسبة له. وبعدها بخمسة أعوام، استوفى ريم معايير التأهل لأولمبياد طوكيو، لكن محكمة التحكيم الرياضي الدولية حكمت بعدم مشاركته. وألقى ريم باللوم على ما اعتبره ازدواجا في المعايير من قبل الأولمبية الدولية.

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