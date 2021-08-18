شكرا لقرائتكم خبر بيتراكوف بديلا لشفيتشينكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أمس تعيين أولكساندار بيتراكوف مديرا فنيا جديدا للمنتخب خلفا لأندريه شفيتشينكو. كان نجم هجوم المنتخب الأوكراني السابق شفيتشينكو لم يجدد عقده مع الاتحاد الأوكراني كمدير فني للمنتخب بعد هزيمة أوكرانيا 0/ 4 أمام إنجلترا رغم أنه نجح في الوصول بالمنتخب لأول مرة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.



كانت هذه تفاصيل خبر بيتراكوف بديلا لشفيتشينكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.