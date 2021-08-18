عمرو أديب يحذر لاعبي الزمالك من ’’حملة ممنهجة‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه الإعلامي عمرو أديب، تحذير للاعبي الزمالك، قائلا: "تحذير من عمرو أديب القاطن فى الساحل الشمالي للاعبي وجمهور الزمالك: هناك حملة ممنهجة هدفها إشاعة التراخي والاستخفاف بالمباريات القادمة".

وأضاف الإعلامي، عبر حسابه بتويتر: "الدوري لم ينتهى بعد يجب ان نلعب كل المباريات بقوه وجديه انسوا النقاط الاربعه تماما.. المباريات القادمه لا تهاون فيها الدوري ما يزال فى الملعب!".

واقترب نادي الزمالك من حصد الدوري، بعدما نجح في توسيع الفارق مع غريمه النادي الأهلي، في الصراع على اللقب لـ4 نقاط، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وفاز الزمالك على فريق وادي دجلة بهدف نظيف ليواصل تربعه على صدارة الدوري برصيد 73 نقطة.

وفشل الأهلي في الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي:

1_ الزمالك برصيد 73 نقطة.

2_ الأهلي برصيد 69 نقطة.

3_ المصري برصيد 49 نقطة.

4_ سموحة برصيد 47 نقطة.

5_ بيراميدز برصيد 46 نقطة.

6_ الاتحاد السكندري 43 نقطة.

7_ إنبي برصيد 42 نقطة .

8_ طلائع الجيش برصيد 39 نقط.

9_ سيراميكا كليوباترا برصيد 38 نقطة.

10_ الجونة برصيد 37 نقطة.

11_ مصر المقاصة برصيد 37 نقط.

12_ المقاولون العرب برصيد 35 نقطة.

13_ الإسماعيلي برصيد 34 نقطة.

14_ غزل المحلة برصيد 34 نقطة.

15_ البنك الأهلي 29 نقطة.

16_ أسوان برصيد 27 نقطة.

17_ وادي دجلة 25 نقطة.

18_ الانتاج الحربي برصيد 23 نقطة.

قائمة الهدافين

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12