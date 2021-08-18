شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك والجهاز المعاون.. وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، وحرص كارتيرون وجهازه المعاون خلال الجلسة على تقديم التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي أمام وادي دجلة وحصد النقاط الثلاث.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء سيراميكا، واستمرار النتائج الإيجابية من أجل حصد لقب الدوري، وشرح كارتيرون للاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

كما عقد كارتيرون جلسة خاصة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا. وأدى عبدالله جمعة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، وخاض اللاعب تدريباته تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.