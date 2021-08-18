شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى بيراميدز فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت أسماء العديد من اللاعبين بالانتقال لنادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق للمنافسة على البطولات وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادى.

ويسعى نادى بيراميدز للتعاقد مع أكثر من لاعب، بالإضافة إلى توصله لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي من أجل تولي مهمة قيادة الفريق الكروى السماوى بداية من الموسم الجديد، فى ظل عدم تقديم اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى المردود المطلوب.

ونجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال حول كافة تفاصيل التعاقد، علي أن يتم الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي عقب انتهاء مهمته مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.

ونستعرض أبرز 5 لاعبين ارتبطت بالانتقال لبيراميدز..

فخر الدين بن يوسف

نجح نادى بيراميدز فى إنهاء إجراءات ضم التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى، حيث وقع اللاعب على العقد مقابل 450 ألف دولار بعد الحلسة التى عقدها معه عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى السماوى.

ويرغب نادى بيراميدز فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

محمود جاد حارس إنبى

ينتظر محمود جاد حارس مرمى إنبى حسم العرض الذى تقدم به بيراميدز لضمه فى الساعات الماضية من خلال عقد جلسة مع والده لأخذ استشارته في الانتقال إلى الفريق السماوى من عدمه.

ودخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

ناصر ماهر

ارتبط ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى، فى الساعات القليلة الماضية بالانتقال إلى نادى بيراميدز بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر، ومن الممكن أن يدخل في صفقة تبادلية مع إبراهيم عادل.

واكتفى ناصر ماهر صاحب الـ24 عاما بالمشاركة مع الأهلى فى 6 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة بالدورى والكأس، ولم يترك أى بصمة خلالها سواء بالتسجيل أو الصناعة، فى الوقت الذى يعتمد موسيمانى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب.

مصطفى فتحى

تلقى مصطفى فتحي، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى سموحة، عرضا من خلال وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف بيراميدز، في الموسم الجديد، بعدما تألق هذا الموسم خلال فترة إعارته من الزمالك للنادي السكندري.

ووفقا لمصدر بالزمالك يأتي العرض الذي تلقاه مصطفى فتحي بمثابة ثاني العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري، في ظل رغبة سموحة أيضا في الحصول على جهوده بشكل نهائي من الزمالك.

عمرو جمال

ارتبط عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش، بالانتقال إلى بيراميدز في الموسم المقبل، حال عدم عودته للأهلى في الموسم المقبل بعد المستوى المميز الذى يقدمه هذا الموسم.

ويعتلى عمرو جمال قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم بعد تقديمه موسماً متميزاً حيث سجل عشرة أهداف فى قائمة هدافى الدورى، وتنتهى إعارة عمرو جمال مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى.