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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات ورقية وفنون شعبية فى مهرجان العلمين الرياضى ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين الرياضى الثانى طائرات ورقية تحلق فى سماء العلمين ، كما شهد المهرجان ماراثون دراجات و استعراضات فنون شعبية ورياضيات مالية وألعاب بحرية.
ونظمت وزارة الشباب والرياضة مهرجان رياضى بالعلمين شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
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