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طائرات ورقية وفنون شعبية فى مهرجان العلمين الرياضى ..فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين الرياضى الثانى  طائرات ورقية تحلق فى سماء العلمين ، كما شهد المهرجان ماراثون دراجات و استعراضات فنون شعبية ورياضيات مالية وألعاب بحرية.

 

ونظمت وزارة الشباب والرياضة مهرجان رياضى بالعلمين شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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