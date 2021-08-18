القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العلمين الرياضى الثانى طائرات ورقية تحلق فى سماء العلمين ، كما شهد المهرجان ماراثون دراجات و استعراضات فنون شعبية ورياضيات مالية وألعاب بحرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات ورقية وفنون شعبية فى مهرجان العلمين الرياضى ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

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