شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 فى الشوط الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى التى تجمعهما حاليًا على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

وتقدم الإنتاج فى الدقيقة 14 بهدف سجله معتز محب بالخطأ فى مرماه، ثم نجح عبده يحيى فى تسجيل هدف التعادل للمحلة فى الدقيقة 23.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى مكون من: "أحمد حمدى وإيهاب فخرى وماهر كامل وأحمد ماجد، ومحمد عباس حكم فيديو و أحمد عبدالله مساعد حكم فيديو".

وإلتقى الفريقان فى 11 مباراة قبل صدام اليوم فاز الإنتاج الحربى فى 5 لقاءات وفاز الغزل فى 3 لقاءات وانتهت 3 لقاءات أخرى بالتعادل.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز غزل المحلة بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ من ركلة جزاء بالجولة 14 للمسابقة على استاد الاهلى والسلام.