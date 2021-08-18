شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود "منعم" للأهلى لحل مشاكل الدفاع فى الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي في إعادة النظر بشأن مصير بعض اللاعبين المعارين، بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر في مسابقة الدوري وتضاؤل فرصه في الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه، لاسيما مع انخفاض مستوى أكثر من لاعب خاصة في خط الدفاع والذي شهد مشاكل كثيرة في الفترة الأخيرة.

وبدأ مسئولو الأهلي التفكير في عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى سموحة في الموسم الحالي، لاسيما بعد ابتعاد بدر بانون عن المشاركة في الدوري لظروف الإصابة بفيروس كورونا، بخلاف تراجع مستوى الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف في المباريات الأخيرة، إضافة إلى عدم تقديم رامي ربيعة المستوى الذي يؤهله لقيادة دفاع الأهلي بشكل أساسي.

ويعاني ربيعة وياسر وأيمن من بطء في الحركة والارتداد وكذلك في الرقابة وهو ما يساعد مهاجمي المنافسين في استلام الكرة بدون ضغط وتهديد مرمى محمد الشناوي كما حدث في هدف فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي والذي تعادل به للدراويش في مرمى الأهلي، حيث جاء الهدف من خطأ دفاع الأهلي في التمركز والرقابة والتعامل مع الكرات العرضية، وكلف الفريق الأحمر فقدان نقطتين في مشوار الدوري.

مشاكل الأهلي الدفاعية دفعت مسئولي لجنة التخطيط في إعادة محمد عبد المنعم للمساهمة في حل المشاكل الدفاعية، لاسيما بعد تألق اللاعب بشكل لافت للنظر مع الفريق السكندري وبات من أبرز المدافعين في الدوري المصري، خاصة وأنه كان هناك اتجاه لاستمرار إعارته في الموسم المقبل، ولكن سوء النتائج غيرت خريطة التعاقدات للموسم المقبل.

ويتميز محمد عبد المنعم بالشخصية القوية التي تؤهله لقيادة دفاع الأهلي وإجادة التعامل في المواجهات المباشرة مع مهاجمي الفرق المنافسة وكذلك التعامل في الكرات العرضية وتحضير الهجمة من الأسفل وتقديم الزيادة الهجومية في الكرات الثابنة والعرضية.