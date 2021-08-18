شكرا لقرائتكم خبر عن اللقانى يطلب توفير معسكر خارجى لمنتخب الطائرة استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد اللقانى المدير الفنى لمنتخب مصرالأول للكرة الطائرة من اللجنة المؤقتة التى تدير الإتحاد توفير معسكر خارجى للاعبين قبل خوض البطولة الأفريقية المقرر إقامتها شهر سبتمبرالمقبل برواندا .

تشهد صفوف منتخب الكرة الطائرة، إعتذارات بالجملة من لاعبى القوام الأساسى عن الإستعداد لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى رواندا .

وتضم قائمة اللاعبين المعتذرين، رضا هيكل و محمد معوض وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد قطب ، فضلا عن إعتزال عبد الله عبد السلام اللعب الدولى.

وكشف عبد السلام لـ"الخليج 365"، أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، التفرغ للعائلة وارتباطه بإجراء عملية فى حاجز الأنف تتسبب فى صعوبة التنفس.