شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحدد موعد باب الترشح الجديد للانتخابات فى اجتماع غدا بعد بيان الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح الحالى عن الإعلان عن موعد جديد لفتح باب الترشح لإنتخابات الإتحاد فى إجتماع مجلس الإدارة غدا الخميس .

و كان اتحاد السلاح أحد الإتحادات التى شهدت فوز المجلس بالتزكية قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية بيان بشأن الإنتخابات مؤخرا .

وجاء البيات كالتالى: "فى إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب ، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة ، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخابات الإتحادات الرياضـــية ، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الإعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف إنــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها إنتخابات لأختيار مجالس إدارتها .

وبالبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021 ، حيث يتم الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً علي وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية ، وبما يتسق مع المواثيق الدولية ، مع التأكيد الكامل علي صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها .

وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية ، للوصول لافضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة.