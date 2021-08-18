شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكرم محمد رشوان وشحتة الإسكندرانى بمنحهما العضوية العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، منح الثنائى محمد رشوان البطل الأوليمبى التاريخى فى الجودو وشحتة الإسكندرانى نجم الكرة الإسكندرية، العضوية العاملة بنادى سموحة تكريما لهما على تاريخهما الكبير.

وحقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.