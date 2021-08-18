شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. الشحات يتدرب فى الجيم وتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى حسين الشحات، لاعب وسط الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

وأوضح أبو عبلة أنه فضل حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم شكواه.

وأكد أبو عبلة أن الشحات سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصري المقبلة.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية في بداية مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك لاعبو الأهلي في فقرات بدنية متنوعة قبل انطلاق المران استمرت لمدة 30 دقيقة، تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع، وكذلك الغائبين عن المباراة، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.