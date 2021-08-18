شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يشارك فى مران الزمالك.. واستشفاء الأساسيين أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وخضع حميد أحداد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق للتعافي من إصابته بنزلة معوية، والتي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة الأخير.

كما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء وادي دجلة أمس، تدريبات تأهيلية خفيفة تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم لتفادي تعرضهم للإجهاد العضلي في ظل تلاحم المباريات.

وكان الزمالك حقق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.