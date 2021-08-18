شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يراقب ناشئى الأهلى والزمالك لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب مسئولو نادي المقاصة عدد من ناشئي الأهلي والزمالك الذين سيبتعدون عن صفوف القطبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل التعاقد معهم وتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الصيف المقبل.

ويرغب مسئولو المقاصة في التعاقد مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين في القطبين خاصة من مواليد 99 والذين سيتم رفع أسمائهم من قائمة الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، لينضموا للنادي الفيومي مجانا.

ويتطلع مسئولو المقاصة لتدعيم صفوفهم بشكل جيد من الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد وسد الثغرات الموجودة في مختلف المراكز، لاسيما تفريط في أكثر من لاعب، بخلاف ضمان البقاء في دوري الضواء والشهرة بالموسم المقبل عقب الوصول للنقطة 37 من عمر مسابقة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل على منح الفرصة للاعبين البدلاء خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري المصري للموسم الحالي، في ظل وجود أكثر من لاعب لم يحصل على فرصة كافية على مدار الموسم الحالي، من أجل تحديد مستقبله من البقاء في صفوف الفريق الفيومي أو الاستغناء عنه في الصيف المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب يرغب الجهاز الفني في منحهم فرصة المشاركة في المباريات المتبقية مثل محمود فهمي المهاجم وأحمد السعيد متعب الظهير الأيسر وغيرهم من باقي اللاعبين، وكذلك منح الفرصة للحارس محمد كوكو وغيره من باقي اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي.

من جانبه، أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن الجهاز الفني يرغب في تقييم مستوى عدد من اللاعبين في الفترة المتبقية بعد التأكد من بقاء الفريق الفيومي في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، والابتعاد عن المنافسة على الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

أوضح عادل أن الجهاز الفني يعتبر الفترة الحالية فترة إعداد للموسم الجديد لاسيما مع تلاحم الموسم الحالي والموسم المقبل، ويرغب في الاطمئنان على مستوى كل اللاعبين المقيدين في القائمة، بالإضافة إلى منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الناشئين لمنحهم الخبرات الكافية وتجهيزهم للموسم المقبل.