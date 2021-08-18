شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع نجوم الأهلى قبل انطلاق التدريبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق المران، عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخلال الاجتماع الذي استغرق قرابة 15 دقيقة، حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري، بداية من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.