شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمود متولى للمصرى.. وعودة مصطفى شوبير للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود متولي، مدافع الأهلي، بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان متولي قد اكتفى بالمشاركة في جزء من مران الأهلي، قبل مباراة طلائع الجيش، بسبب شكواه من آلام في الأسنان.

وتعافى متولي من آلام الأسنان وشارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا، ومن ثم بات جاهزًا وتحت تصرف الجهاز الفني، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة.

وانتظم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، في التدريبات الجماعية للحراس، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح مصطفى شوبير راحة سلبية لمدة 48 ساعة بسبب شكواه من كدمة.

وشارك شوبير في تدريبات الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل، واشتملت على فقرات بدنية متنوعة لرباعي حراس المرمى في الفريق.

وأدى الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.