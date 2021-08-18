شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعبد الشافى يشاركان فى تدريبات الزمالك وكارتيرون يجتمع مع بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استئأنف فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وشهد المران مشاركة الثنائى محمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران اليوم الأربعاء، بعدما غاب الثنائى عن مباراة وادى دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائى جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وخصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تأهيلية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة وادى دجلة أمس، حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات الجرى حول الملعب وبعدها خاض اللاعبون تدريبات بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وحرص كارتيرون على متابعة المران وتوجيه التعليمات للاعبين.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق خلال مران اليوم الأربعاء، وتحدث الثنائى خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية، كما وجه المدير الفنى بعض التعليمات للدولى المغربى لتنفيذها فى المواجهات المقبلة للفريق، وقسم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاضت كل مجموعة تدريبات فنية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وحرص الثنائى على توجيه التعليمات للاعبين خلال المران.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.