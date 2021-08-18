شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد ينتظم فى تدربات إنبى لأول مرة منذ عودته من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود جاد حارس مرمى إنبى إلى تدريبات الفريق البترولى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.

واستبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى محمود جاد من المشاركة في تدريبات الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان بسبب زيادة وزنه 6 كيلو جرام كما صرح في الإعلام.

وغاب جاد عن مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبى وبعدها لقاء الأهلى الذى حسمه المارد الأحمر بثنائية ومباراة الإسماعيلى الأخيرة التي فاز فيها إنبى 2 -1 .

ينتظر محمود جاد حسم العرض الذى تقدم به بيراميدز لضمه فى الساعات الماضية من خلال عقد جلسة مع والده لأخذ استشارته في الانتقال إلى الفريق السماوى من عدمه.

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.