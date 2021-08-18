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رئيس الغوص والانقاذ: مصر بلا غرقي مبادرة تضاف لإنجازات الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد  سامح الشاذلى رئيس اتحاد الغوص والانقاذ انه تم تقليص مدة تنفيذ وتطبيق  مبادرة مصر بلا غرقي من ٥ سنوات إلى سنتين فقط بناء على توجيهات القيادة السياسية. 

أضاف الشاذلى أن المبادرة تم تنفيذها فى الساحل الشمالي و بعض المدن الساحلية ، كما تم عقد دورة إنقاذ دولية ، بعدد يزيد عن  ١٠ الاف منقذ

 

وكان من الضرورى توفير الادوات اللازمة من بورد و عوامة وبرج واسعافات أولية فى تنفيذ المبادرة. 

 

كما أصبح من الضرورة اطلاق كود لتأمين المسطحات المائية  خاصة وان مبادرة مصر بلا غرقي مبادرة انسانية تضاف لانجازات الجمهورية الجديدة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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