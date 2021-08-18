شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغوص والانقاذ: مصر بلا غرقي مبادرة تضاف لإنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح الشاذلى رئيس اتحاد الغوص والانقاذ انه تم تقليص مدة تنفيذ وتطبيق مبادرة مصر بلا غرقي من ٥ سنوات إلى سنتين فقط بناء على توجيهات القيادة السياسية.

أضاف الشاذلى أن المبادرة تم تنفيذها فى الساحل الشمالي و بعض المدن الساحلية ، كما تم عقد دورة إنقاذ دولية ، بعدد يزيد عن ١٠ الاف منقذ

وكان من الضرورى توفير الادوات اللازمة من بورد و عوامة وبرج واسعافات أولية فى تنفيذ المبادرة.

كما أصبح من الضرورة اطلاق كود لتأمين المسطحات المائية خاصة وان مبادرة مصر بلا غرقي مبادرة انسانية تضاف لانجازات الجمهورية الجديدة