شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين فى الطريق.. بيراميدز يواصل التعاقد مع أجانب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بيراميدز فى إنهاء إجراءات ضم التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى، حيث وقع اللاعب على العقد مقابل 450 ألف دولار بعد الحلسة التى عقدها معه عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى السماوى.

ويرغب نادى بيراميدز فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

وسيكون فخر الدين بن يوسف اللاعب الأجنبى الرابع الذى يتعاقد معه بيراميدز بعد تألقه فى الدورى المصرى، حال إتمام التعاقد مع نجم الدراويش.

ونستعرض الـ3 أجانب الذى تعاقد معهم بيراميدز قبل فخر الدين بن يوسف..

البوركينى إيريك تراوري

نجح مسئولو بيراميدز فى حسم الصراع على البوركينى إيريك تراورى صانع ألعاب مصر المقاصة بعد دخول عدة أندية فى مزاد على ضمه، أبرزها الأهلى والزمالك وبيراميدز لينجح الأخير فى إنهاء الاتفاق مع المقاصة في يناير 2019.

وتقدم الأهلى بعرض رسمى لشراء ايريك مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة احمد حمدي، إلا أن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لفريق بيراميدز بعد توقيعه لمدة 5 سنوات.

جون أنطوى

تعاقد نادي بيراميدز، مع الغانى جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به في 2019.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل تعاقده مع المهاجم الغاني الذي لعب في وقت سابق للأهلي، ثم مصر للمقاصة قبل انتقاله إلى بيراميدز.

محمود وادى

نجح فريق بيراميدز في التعاقد مع محمود وادي، مهاجم الفريق الأول لنادي المصري، لمدة 4 سنوات مقبلة لتدعيم صفوفه، على أن يحصل النادي المصري على مبلغ 20 مليون جنيه، في أكتوبر 2020.