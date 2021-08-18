شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة فى القلعة البيضاء من أجل عيون الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد جدران نادى الزمالك اتخاذ بعض القرارات المهمة من أجل عيون حصد لقب الدورى رقم 13 فى تاريخ الزمالك وذلك على الصعيد الفنى والإدارى من أجل التركيز فى اللقاءات المتبقية .

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.

ويرصد الخليج 365 أبرز قرارات الزحف لحصد الدورى فى التقرير التالى :

قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تأجيل اعلان الصفقات التي تم التعاقد معها رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول لنهاية الموسم، وتحديدا عقب حسم الزمالك لقب الدورى هذا الموسم رسميا تجنبا لعدم تركيز اللاعبين حاليا والانشغال بأمور الانتقالات قبل نهاية الموسم.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي استقرت علي أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، ولكنها لن تعلن او تبلغ اللاعبين بقرارها إلا عقب انتهاء المباريات الثلاث المتبقية من عمر الدورى.

فيما اتفق كارتيرون، مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى وحسين السيد عضو اللجنة، على عدم الكشف عن الأسماء التى تم قيدها فى القائمة الأفريقية لحين الانتهاء من حسم بطولة الدورى.

وتمسك كارتيرون بإخفاء القائمة الأفريقية التى تم تسجيلها قبل الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، حتى لا تتأثر بعض اللاعبين ممن سيتم عدم قيدهم فى القائمة، ومن ثم يؤثر على مستواهم فى المواجهات الحاسمة المتبقية بمسابقة الدورى.

ينتظم اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، فى معسكر إعداد مغلق بالسويس فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سيخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم ينتظم فى معسكر الاعداد.

كما يدرس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 بالدورى والتي ستقام يوم 24 أغسطس الجارى، وحتي نهاية الدورى بانتهاء مباراة البنك الأهلي المقرر لها 27 من نفس الشهر وذلك لضمان تركيز اللاعبين في اخر مباراتين بالدورى منعا لحدوث مفاجات تطيح باللقب الذي اقترب من ميت عقبة.