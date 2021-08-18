طبيب الأهلي يكشف موقف شريف وأشرف من المشاركة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف الثنائي محمد شريف وأيمن أشرف من المشاركة أمام المصري في الجولة 32 بالدوري الممتاز مساء الجمعة.

وغاب محمد شريف هداف الدوري الممتاز عن آخر مباراتين لفريقه بسبب الإصابة في العضلة الخلفية؛ ليعود تدريجيًا إلى التدريبات أملاً في العودة السريعة للمباريات.

وأكد طبيب الأهلي أن شريف سوف يخضع لفحص طبي جديد الخميس على هامش مران الفريق وسيتحدد على إثره إمكانية مشاركته أمام المصري من عدمها.

وفي نفس السياق تعرض أيمن أشرف لكدمة قوية في عضلة السمانة تسببت في خروجه مصابًا أمام طلائع الجيش في الظهور الأخير لفريقه.

اللاعب اكتفى بجلسة استشفائية وتدريبات علاجية في النادي الصحي "الجيم" وتقررت عودته للمران بصورة طبيعية الخميس استعدادًا للمصري.