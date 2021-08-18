كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويحل الزمالك ضيفا على سيراميكا، يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق، بعد أن غابا عن لقاء الزمالك الماضي أمام وادي دجلة، والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وعرفت القائمة استمرار غياب المهاجم المغربي حميد أحداد.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.