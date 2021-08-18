تقرير.. "فأل حسن" ينتظر منتخب مصر في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع عام 2022، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية، عاما واحدا بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي كان من المقرر إقامتها مطلع 2021.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، وهو يبحث عن التتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2010.

ويعتبر وقوع المنتخب المصري في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية برفقة منتخبي نيجيريا والسودان، فأل حسن لمنتخب الفراعنة، حيث توج المنتخب الوطني بأخر بطولتين له في كأس الأمم (2008 و2010) عندما واجه المنتخبين في دور المجموعات بالبطولة.

والبداية كانت في نهائيات كأس أمم أفريقيا عام 2008 والتي أقيمت في غانا، عندما وقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الكاميرون، زامبيا والسودان.

تصدر حينها منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، بالفوز على الكاميرون والسودان وتعادل مع زامبيا.

وفاز وقتها المنتخب المصري على منتخب السودان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسني عبد ربه وهدفين لمحمد أبو تريكة.

ونجح وقتها المنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة من الوصول للمباراة النهائية لملاقاة منتخب الكاميرون، وفاز عليه بنتيجة (1-0)، وتوج بالبطولة الأفريقية.

وفي نسخة عام 2010، وقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات نيجيريا وبنين وموزمبيق.

تصدر حينها منتخب الفراعنة مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بالفوز على المنتخبات الثلاثة.

وحقق المنتخب المصري فوزا على منتخب نيجيريا حينها، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، كان سجل وقتها للمنتخب المصري كل من عماد متعب، أحمد حسن ومحمد ناجي "جدو"، وسجل أوباسي هدف منتخب نيجيريا.

ونجح منتخب الفراعنة في الوصول أيضاً إلى المباراة النهائية ليلاقي منتخب غانا، ونجح في الفوز بهدف نظيف سجله "جدو"، ليُهدي اللقب السابع للمنتخب المصري.