طبيب الأهلي يجيب.. هل يظهر وليد سليمان أمام المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر بات جاهزاً لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة 32 في الدوري الممتاز مساء الجمعة.

وعانى وليد سليمان من الإصابة ليغيب خلال الفترة الماضية قبل أن تنجح عمليات التأهيل والإعداد ليصبح مستعداً للعودة من جديد إلى المباريات.

سليمان عاد للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام، لكن حرص الجهاز الطبي على منحه الوقت الكافي قبل الدخول في المباريات حتى لا تعاوده الإصابة.

وشارك وليد سليمان بصورة طبيعية في المران قبل الأخير الذي يسبق مواجهة المصري، وتتوقف مشاركته على قرار المدرب بيتسو موسيماني.

وفي نفس السياق عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي اجتماعاً لمدة ربع ساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران.

وشهد تدريب الأهلي تقسيمة قوية بين اللاعبين بمشاركة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.