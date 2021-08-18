محمد شريف يشارك في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شارك محمد شريف، في مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء، وذلك استعداداً لمباراة المصري يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لملاقاة المصري يوم الجمعة بملعب استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن مران الفريق، شهد مشاركة محمد شريف، بعد تعافيه من إصابة شد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وأشار مراسل "الخليج 365" الى مشاركة وليد سليمان هو الأخر في المران الجماعي بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة وكذلك عودة محمود متولي والحارس مصطفى شوبير.

وتعادل الأهلي مؤخراً بدون أهداف أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.