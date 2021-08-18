اتحاد جدة يخوض 3 حصص تدريبية بعد الوصول للمغرب

وصلت بعثة نادي اتحاد جدة السعودي مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء عصر أمس الثلاثاء، قبل نحو 4 أيام من خوضه لنهائي كأس البطولة العربية للأندية أمام الرجاء البيضاوي.

ويخوض نادي اتحاد جدة 3 حصص تدريبية بعد الوصول إلى المغرب تحضيرًا لمباراة يوم السبت 21 أغسطس، والمقرر لها على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وكان في استقبال بعثة اتحاد جدة بمطار محمد الخامس، كل من السفير السعودي لدى المغرب «عبد الله الغريري» بالاضافة إلى الأمين العام للاتحاد العربي «رجاء الله السلمي».

وحرص أمين عام الاتحاد العربي على زيارة معسكر نادي الرجاء البيضاوي، وقابل بالفعل رئيس النادي رشيد الأندلسي، بهدف مناقشة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية التي سيحرم الجمهور من حضورها.