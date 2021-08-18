مدير المركز الإعلامي بنادي النصر يوضح حقيقة انتقال حمد الله لنادي الإتحاد

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي النصر “الوليد المهيدب” حقيقة الأخبار الصادرة عن برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية السعودية، المتحدثة عن طلب المهاجم المغربي الخروج من النادي والانتقال إلى إتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأوضح الوليد المهيدب حقيقة ما ورد في برنامج الحصاد الرياضي بالقول “‏لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية.”

وأكمل مدير المركز الإعلامي بنادي النصر “لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.”

وكان برنامج الحصاد الرياضي قد ذكر اليوم الأربعاء، أن الهداف المغربي قدم طلباً لإدارة نادي النصر من أجل السماح له بالمغادرة هذا الصيف نحو نادي الاتحاد.

يذكر أن عقد عبد الرزاق حمد الله مع النصر، ينتهي في 30 من يونيو 2022، ما يعني إمكانية خسارته بشكل مجاني بعد عام، كما يمكنه التوقيع مع أي فريق، بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده خلال يناير القادم، وفق ما يمنحه قانون بوسمان.