رياض محرز يتضامن مع سكان مدينة شفشاون المغربية

دعا جناح مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر «رياض محرز» متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» لمساندة سكان مدينة شفشاون المغربية ولو بالدعاء خلال هذه الأيام.

وتواجه مدينة شفشاون شمال المغرب ظاهرة حرائق الغابات هذا الصيف، والتي ظهرت في الجزائر واليونان والقدس وإيطاليا وفرنسا ورومانيا وفي أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والهضبة الأفريقية وشمال شرق أوروبا.

ووفقًا لخريطة نظام معلومات حرائق الغابات في أوروبا والمعروفة اختصارًا باسم EFFIS، فإن الحرائق متفاوتة المساحات في عموم القارة الأوروبية وشمال روسيا ولا تزال مستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وتشير التقارير إلى إمكانية وقوع حرائق الغابات بنفس القوة في دول شمال أفريقيا والهند والصين وأستراليا، بحسب بيانات صدرت عن أقمار برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، نشر نجم مانشستر سيتي رياض نحرز تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قال فيها «صلوا من أجل المغرب»، بعدما انتشرت صور ولقطات مُخيفة لحرائق في غابات مدينة شفشاون المُلقبة في شمال البلاد بـ «الجوهرة الزرقاء».

ويأتي تصريح رياض محرز عن المغرب بعد أيام قليلة من اندلاع مشكلة مثيرة للجدل بين الشعبين المغربي والجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تهكم المعلق الرياضي الجزائري «حفيظ دراجي» على المغرب، واتهامها بتسليم أراضيها للكيان الصهيوني.

وتعرض حفيظ دراجي لهجوم شرس عبر تويتر وفيسبوك من قبل زملائه المغاربة في قناة بي إن سبورتس القطرية، فضلاً عن تلقي رئيس القناة ناصر الخليفي لشكوى رسمية ضد المعلق من جانب رابطة الصحفيين الرياضيين في المغرب.