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تعرف على جدول مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022، دور مجموعات تصفيات قارة أفريقيا، المقرر انطلاقها بدءًا من شهر سبتمبر 2021.
يستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، يوم الثاني من سبتمبر 2021 عندما يستضيف منتخب أنجولا.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراة مصر وأنجولا لتكون في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي على ملعب نادي بيراميدز «الدفاع الجوي» بمدينة القاهرة.
وحدد الكاف يوم 5 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة مصر والجابون، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت القاهرة، على الملعب الرئيسي بالعاصمة ليبرفيل.
واستدعى المدير الفني لمنتخب مصر «حسام البدري» خمسة لاعبين محترفين للتواجد في مباراتي أنجولا والجابون الشهر المقبل، في مقدمتهم هداف ليفربول محمد صلاح، والنجم الجديد لنادي جالاطا سراي التركي «مصطفى محمد»، وقائد دفاع اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، ولاعب وسط آرسنال محمد النني، ومهاجم أولمبياكوس أحمد حسن كوكا.
ويستأنف المنتخب المصري نشاطه الدولي مطلع شهر أكتوبر بمباراتين متتاليتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.
جدول مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم
- موعد مباراة مصر وانجولا | 2 سبتمبر 2021 ، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة – الجولة الأولى (القاهرة)
- موعد مباراة مصر والجابون | 5 سبتمبر 2021 – الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة – الجولة الثانية (ليبرفيل).
- موعد مباراة مصر وليبيا | 6 أكتوبر 2021 ، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة – الجولة الثالثة (القاهرة).
- موعد مباراة ليبيا ومصر | 10 أكتوبر 2021 – الجولة الرابعة (طرابلس).
- موعد مباراة انجولا ومصر | 11 نوفمبر 2021 – الجولة الخامسة (لواندا).
- موعد مباراة مصر والجابون | 14 نوفمبر 2021 – الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (القاهرة).
- جدير بالذكر مشاركة مصر في كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ عام 1990 بعد التغلب في دور المجموعات على أوغندا وغانا والكونجو برازفيل.
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