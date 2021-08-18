مشاهدة مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلي بالجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 18-8-2021.

ينقل بث مباشر مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلي، من الحكم المصري “أمين محمد عمر”، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التاسع “سيراميكا كليوباترا”، ويفصله نقطتين عن الثامن “طلائع الجيش”، ولعب الفريقان مباراة زائدة.

ولم يعرف مصر المقاصة طعم الانتصار في آخر 6 جولات بالدوري المصري، حيث تعادل أمام “وادي دجلة”، وتعرض للخسارة في 5 مناسبات، منها آخر 3 مباريات على التوالي.

على الجهة المقابلة، يقبع البنك الاهلي في المركز الـ 15 بجدول الترتيب وفي جعبته 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، و4 نقاط عن صاحب المركز الـ14 “غزل المحلة”.

ويسير البنك الاهلي في سلسلة من النتائج الايجابية بمسابقة الدوري المصري، مكونة من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين، قبل أن يحقق 4 تعادلات متتالية، آخرها في الجولة الماضية أمام نادي اسوان.