الميركاتو الصيفي 2021 | حمد الله يطلب مغادرة النصر والانتقال إلى الإتحاد

فجر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مفاجأة مدوية في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بتقديمه لطلب الرحيل من نادي النصر السعودي من أجل الانتقال إلى صفوف نادي إتحاد جدة، وفقاً لبرنامج الحصاد الرياضي الذي يبث على قناة 24 الرياضية السعودية.

وجاء في برنامج الحصاد الرياضي “تقدم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد والإدارة النصراوية تطلب منه خطابًا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده.

ووقع البالغ من العمر 30 عاماً في صفوف نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي 2018، قادماً من الريان القطري في صفقة كلفت إدارة العالمي مبلغ 6 ملايين يورو.

وينتهي عقد عبد الرزاق حمد الله مع النصر في 30 يونيو 2022، ما يعني إمكانية خسارته بشكل مجاني بعد عام، كما يمكنه التوقيع مع أي فريق، بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده خلال يناير القادم، وفق ما يمنحه قانون بوسمان.

وحقق المهاجم المغربي لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في مناسبتين على التوالي، 2018/2019 و 2019/2020، كما حصل على جائزة لاعب السنة في المملكة العربية السعودية موسم 2018/2019.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية مع النصر، توج حمد الله بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019، ولقب السوبر السعودي مرتين، موسم 2019/2020 و موسم 2020/2021.