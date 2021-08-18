الميركاتو الصيفي 2021 | تشيلسي يتخلص من 16 لاعبًا إنجليزيًا!

تخلصت إدارة تشيلسي من 16 لاعبًا إنجليزيًا خلال الميركاتو الصيفي 2021، بواقع 6 إعارات و10 صفقات بيع وانتقال حر.

وإلتحق المهاجم الدولي الانجليزي السابق «تامي أبراهام» بصفوف روما الإيطالي نظير 34 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 40 مليون يورو، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء بعد عودة البلجيكي روميلو لوكاكو للفريق قادمًا من إنتر ميلان بحوالي 97 مليون إسترليني.

ووصل إجمالي عدد اللاعبين المعارين من تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي لـ 10 من بينهم 6 إنجليز كان آخرهم قلب الدفاع الشاب «جاك كلارك سالتر» المنضم هذا الأسبوع لصفوف كوفنتري سيتي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022.

وباع تشيلسي المدافع الانجليزي المتميز «فيكايو توموري» بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بعدما نجح خلال فترة إعارته مع ميلان الموسم الماضي.

ورغم عدم مشاركته في أي مباراة مع تشيلسي منذ تصعيده عام 2018، انتقل الظهير الأيمن الانجليزي «مارك جويهي» من ستامفورد بريدج إلى كريستال بالاس، نظير مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، وذلك بفضل المستوى المُبهر الذي قدمه خلال فترة اعارته مع سوانسي سيتي لمدة موسم ونصف الموسم.

ورحل أيضًا إيسايا براون إلى بريستون بالمجان، وأنفق ساوثامبتون مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لشراء تينو ليفرامينتو من تشيلسي، كما حصل على توقيع دينيل سيميو مقابل مليون جنيهًا إسترلينيًا، وبنفس المبلغ انتقل لويس باتي إلى ليدز يونايتد.

وخرج مارسيل لويس إلى يونيون سانت جيلويس البلجيكي، وانضم ميليس بيرت هاريس للوافد الجديد على البريميرليج برينتفورد مقابل 1.4 مليون إسترليني، وتعاقد جاك واكيلي مع ويكومبي واندرز في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

ونجح تشيلسي في التخلص من الجناح الدولي النيجيري فيكتور موسيس بتركه لسبارتاك موسكو مقابل مبلغ مميز للغاية وصل لـ 4.5 مليون جنيه إسترليني بعدما قضى لاعب ويجان الأسبق سلسلة من الاعارات مع أندية «ليفربول وستوك سيتي ووست هام يونايتد وفنربخشة وإنتر ميلان وسبارتاك موسكو».

ورحل أخيرًا الهولندي ماركو فان خينكل إلى إيندهوفن بالمجان، والفرنسي بيير إكواه لصفوف وست هام يونايتد مقابل 1.7 مليون إسترليني.

كما أعير ناثان باكستر لهال سيتي، وجايمي كومينج لجيلينجهام، وبيلي جيلمور لنوريتش سيتي، ويوان فاميليا كاستيلو لبيرمنجهام، وآرماندو بورخا لساوثامبتون، وإيان ماستين لكوفنتري سيتي، وهنري لورانس لويمبلدون، وليفي كولويل لهدرسفيلد تاون.