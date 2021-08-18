متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري المصري 2022/2021؟

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد بمسابقة الدوري المصري 2022/2021 في شهر سبتمبر المقبل، رغم عدم انتهاء 6 أندية من مبارياتهم في بطولة كأس مصر موسم 2021/2020، والمتبقي منها 6 مباريات.

وأُضطر الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تأجيل الـ 6 مباريات في بطولة الكأس من أجل إنهاء ما تبقى من جولات في الدوري المحلي والذي احتدم فيه التنافس بين الاهلي والزمالك للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

وتأجلت مباراة لحامل لقب كأس مصر «الاهلي» أمام إنبي في دور ال16، كان مقررًا لها يوم 4 يونيو الماضي.

ولحساب نفس المرحلة تأجلت مباراة بين سموحة وبيراميدز، وبالتالي تأجلت مباراة الفائز من مباراتي الاهلي وانبي، وسموحة وبيراميدز في ربع النهائي، ومباراة أخرى في نصف النهائي طرفها بيتروجيت الذي كان قد تجاوز وادي دجلة بربع النهائي خلال أبريل الماضي، بالاضافة إلى تأجيل مباراة الزمالك وأسوان في نصف النهائي.

متى يبدأ الدوري المصري 2022/2021؟

أكد عضو اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم «أحمد حسام عوض» أن فترة القيد المحلي ستبدأ يوم 30 أغسطس الجاري، بالتالي فإن الموسم الكروي الجديد 2022/2021 سينطلق في منتصف شهر سبتمبر.

وتخطط لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لمنح الأندية راحة مدتها 15 يومًا من بعد انتهاء موسم 2021/2020، وجدولة مباريات الموسم الجديد بدءًا من يوم 12 أو 13 سبتمبر المقبل.

وتُلعب الجولة ال34 والأخيرة من الموسم الحالي أيام 26 و27 و28 أغسطس، على أن تقام 6 مباريات دفعة واحدة يوم 28 أغسطس.

وقال عضو اللجنة المسيرة للاتحاد المصري أحمد حسام عوض في تصريحات سابقة «لدينا تصور بأن ينتهي الدوري آخر شهر أغسطس، على أن يبدأ الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل».

وأضاف «سيكون هناك فترة راحة لمدة أسبوعين فقط، لكن هذا من أجل الصالح العام ولبدء الموسم الكروي الجديد في أسرع وقت ممكن، وسنفعل ذلك حتى لو كلف الأمر ضغط الجدول».

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثاني من سبتمبر المقبل أمام أنجولا ثم الجابون يوم الخامس منه.

ويستكمل الفراعنة مشوارهم في تصفيات المونديال بمباراتين متتاليتين أمام منتخب ليبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل.