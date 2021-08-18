مشاهدة مباراة الهلال ومريخ الفاشر في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السوداني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال ومريخ الفاشر بالجولة الـ 29 في الدوري السوداني الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 18-8-2021.

تُقام مباراة الهلال ومريخ الفاشر ضمن الجولة الـ 29 في الدوري السوداني، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة ام درمان، وتنقل على قناة الملاعب الرياضية السودانية HD.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ومريخ الفاشر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسودان، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يسير نادي الهلال في سلسلة من النتائج الايجابية بالدوري السوداني، ففي آخر 11 مباراة لم يعرف طعم الخسارة، انتصر في 10 مناسبات آخرها في الجولة الماضية أمام هلال الفاشر، وتعادل مرة واحدة وكانت في الجولة قبل الماضية أمام فريق “توتي”.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السوداني، وبفارق 6 نقاط المريخ، حيث جمع الموج الأزرق 65 نقطة من 26 لقاء، انتصر في 20 مناسبة، وحقق 5 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة جاءت على يد المريخ.

على الجهة المقابلة، يعاني فريق مريخ الفاشر في منطقة الهبوط، بعدما تعرض للهزيمة الثانية تواليًا بالجولة الماضية أمام أهلي الخرطوم، بعد 5 مباريات متتالية بدون هزيمة منها 3 انتصارات متتالية.

ويقبع مريخ الفاشر في المركز قبل الأخير -15-، وفي رصيده 23 نقطة، ويفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها أهلي شندي، ويمتلك الفاشر في جعبته 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، بينما خسر 15 مرة.

الهلال 0-0 مريخ الفاشر

الدوري السوداني – الجولة 29

ملعب الجوهرة الزرقاء – مدينة ام درمان

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