بطولة الامارات: انطلاقة بغياب الصفقات الكبرى

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دبي: ينطلق الدوري الإماراتي لكرة القدم لموسم 2021-2022 الخميس بغياب الصفقات الكبرى وحفاظ أغلبية الفرق الـ14 على مدربيها، في حين سيعود الجمهور إلى المدرجات بنسبة 60 % من السعة الاجمالية للملاعب بعدما غاب عن منافسات الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتفتتح المرحلة الأولى الخميس، فيلعب الامارات مع شباب الأهلي، العروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر.

ويبدأ الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه الجمعة أمام الظفرة، ويلعب أيضا خورفكان مع العين، الشارقة مع الاتحاد كلباء وبني ياس مع الوصل.

تعاقدات محدودة

ولم تقم الأندية بتعاقدات كبيرة وحافظ معظمها على أجانبها، وسيكون الدولي البرازيلي السابق برنارد الذي ضمّه الشارقة قادما من إيفرتون الإنكليزي ليحل بديلا لمواطنه إيغور كورونادو الراحل الى الاتحاد السعودي الصفقة الأبرز في الانتقالات الصيفية.

وبحثت الأندية كذلك عن الاستقرار بالابقاء على أجهزتها الفنية، ومن أصل 14 فريقا لجأ ثلاث فقط منها الى تغيير مدربيها.

وكان الجزيرة من ضمن الفرق التي احتفظت بقوام فريقها الذي قاده لاحراز اللقب الثالث في تاريخه، بعدما ابقى على مدربه الهولندي مارسيل كايزر ولاعبيه الصربي ميلوش كوسانوفيتش والجنوب افريقي ثولاني سيريرو، وتعاقد فقط مع الجناح البرازيلي جواو فيكتور قادما من فولفسبورغ الألماني.

ويراهن الجزيرة مجددا على نجمه الدولي علي مبخوت هداف الموسم الماضي برصيد 25 هدفا والذي يبحث عن رقم خاص بأن يصبح أفضل هداف للدوري على مر تاريخه، حيث لا يفصله عن فهد خميس هداف الوصل السابق سوى 3 اهداف (172 هدفا مقابل 175 هدفا).

وقال مبخوت الذي توج الاثتين بجائزة افضل لاعب إماراتي عن الموسم الماضي "سأكون سعيدا إن تخطيت رقم فهد خميس وأصبحت الهداف التاريخي للدوري، لكني لا أريد استباق الأحداث واتطلع الآن لمساعدة فريقي فقط للحفاظ على لقبه".

ولن تكون مهمة البطل سهلة، ولا سيما مع وجود خمسة فرق قوية أخرى تسعى لتجريده من اللقب والعودة لمنصة التتويج وهي العين وشباب الأهلي والوحدة والشارقة والنصر.

وأكد الدولي علي خصيف الحاصل بدوره على جائزة افضل حارس مرمى "ندرك الصعوبات التي تنتظرنا، وفي مقدمتها أن الفرق التي تلاعب البطل، دائما ما تحرص على تقديم افضل ما لديها، وهو ما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والتركيز".

تابع "ربما البعض غير راض عن عمل الادارة في فترة الانتقالات، ولكن من وجهة نظري إذا لم يكن اللاعب الجديد أفضل ممن لديك، فلا داعي للتعاقد معه".

وسيكون شباب الأهلي مرشحا للعادة تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي الذي جدد النادي الثقة به للموسم الثاني تواليا، بعدما قاده الموسم الماضي لاحراز الكأس السوبر وكأس الامارات وكأس الرابطة والمركز الثالث في الدوري.

وابقى شباب الأهلي على الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو وايغور جيزوس وتعاقد مع لاعب الوسط الإيراني احمد نوراللهي قادما من بيرسيبوليس.

وجدّد الفريق المعروف باسم "الفرسان" عقد النجم الاماراتي عمر عبد الرحمن "عمّوري" لسنة جديدة، رغم انه لم يلعب في صفوفه أي مباراة منذ انتقاله اليه في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من الجزيرة بسبب إصابة في الركبة.

وتتجه الأنظار نحو العين الذي خرج خالي الوفاض الموسم الماضي وفشل في التأهل الى دوري أبطال آسيا بعد حلوله سادسا في الدوري.

ويأمل "الزعيم" وصاحب الرقم القياسي في الدوري برصيد 13 لقبا بتغيير الصورة بعد تعاقده مع المدرب الاوكراني سيرغي ريبروف والمدافع التونسي ياسين مرياح قادما من أولمبياكوس اليوناني والأرجنتيني كريسيتان غوانكا المعار من الشباب السعودي، في حين أبقى على هدافه التوغولي كودجو لابا.

وقال المدرب الاوكراني "من المؤسف عدم مشاركة العين (بطل نسخة 2003) في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا ومضاعفة الجهود، من أجل التأهل في الموسم المقبل وتحقيق أهدافنا المرجوة".

وسيختبر الشارقة الذي يقوده الوطني عبد العزيز العنبري للموسم الرابع تواليا اللعب من دون نجمه كورونادو الذي ساهم بفوزه بلقب 2019 بعد 23 عاما من الغياب، معتمدا على مواطني الاخير برنارد وكايو لوكاس المستمر منذ الموسم الماضي مع لاعب الوسط الاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف والمهاجم الكونغولي بن مالانغو القادم من الرجاء البيضاوي المغربي.

أما النصر الباحث عن اللقب الذي أحرزه آخر مرة في 1986، فيأمل مدربه الارجنتيني رامون دياس أن يفك عقدة الـ35 عاما السابقة.

وقال دياس المستمر مع الفريق الأزرق على غرار أجانبه الأربعة الإسرائيلي ضياء سبع وراين منديش من الرأس الخضر والجزائري مهدي عبيد والبرتغالي أنطونيو كارفاليو "غياب لقب الدوري منذ سنوات طويلة يضعنا تحت مسؤولية كبيرة، وسيبذل الجميع قصارى جهده لتحقيق البطولة واسعاد جمهورنا".

وسيكون الوحدة، سادس المرشحين، تحت قيادة الهولندي هينك تين كات الذي تعاقد معه مع نهاية الموسم الماضي وحقق معه انجاز الصعود الى دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

أبقى على السوري عمر خربين والكوري الجنوبي ميونغ لي، وضم الاسباني غوس أنخل والبرازيلي جواو بيدرو هداف بني ياس في الموسم الماضي والذي حقق معه مفاجأة حصد المركز الثاني.